Apesar das críticas, Espanha não vai mudar, diz Iniesta

Muitos analistas consideram que a Espanha não está sabendo traduzir sua ampla posse de bola em jogadas bonitas. Mas Iniesta disse que o time vai manter os passes curtos e cadenciados, que levaram a Espanha ao título europeu de 2008 e à conquista da Copa do Mundo em 2010. "Temos nosso próprio estilo, nosso próprio jogo, que nos trouxe sucesso. Ganhamos dois troféus com esse estilo, mas quaisquer opiniões são válidas, e eu as respeito", disse ele na véspera da semifinal contra Portugal.

"Não podemos esquecer que há alguns anos mudamos a história do futebol espanhol, nem podemos esquecer o jeito como fizemos isso", disse o meia. O jogo feio, segundo ele, é consequência da retranca dos rivais. "Quando você tem um time que sempre ataca, mas você ataca contra uma defesa fechada, de oponentes que não deixam espaços, é claro que não é atraente como um jogo aberto, com dois times que querem vencer."

(Reportagem de Simon Evans)