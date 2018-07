Apesar das críticas, Muricy Ramalho elogia o Fluminense

O empate diante do Nacional-URU por 0 a 0, em casa, na última quarta-feira, não estava nos planos do Fluminense. Após duas partidas no Engenhão, a equipe soma apenas dois pontos no Grupo 3 da Libertadores e atuará em três, das quatro partidas restantes na primeira fase do torneio, fora do Rio. Apesar da situação complicada, o técnico Muricy Ramalho elogiou o time.

"Em relação à pontuação está tudo aberto. Me incomoda não conseguir o resultado, mas a gente voltou a jogar melhor, se posicionar melhor, o que não estava acontecendo no começo da temporada. O que eu mais gostei foi que eles (jogadores) não desistiram. Ficaram até o final em cima. O que faltou foi o gol", declarou.

O treinador viu melhoras na equipe em relação ao começo de temporada, principalmente no que diz respeito à defesa. O otimismo de Muricy é tamanho que o técnico aponta um lado positivo em fazer tantas partidas fora de casa.

"Não estava funcionando a defesa. Agora já acertamos a defesa e começaremos a acertar o meio-campo e o ataque. Podemos jogar melhor fora de casa, porque os times terão que sair (ao ataque) para jogar. Ainda está tudo aberto", analisou.

Com o novo empate, o Fluminense ficou com dois pontos no Grupo 3 da Libertadores, que tem o América-MEX como líder, com três. Com uma partida a menos que a equipe carioca, o time mexicano entrará em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Argentinos Juniors, fora de casa, para segunda rodada da chave. A equipe argentina tem um ponto e está na terceira posição da chave, ao lado do Nacional-URU, e poderá assumir a ponta em caso de vitória nesta quinta.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Fluminense 0 x 0 Nacional-URU