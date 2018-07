Apesar de 0 a 0, Muricy aprova estreia de Alan Kardec

O comandante lembrou que ainda não pode cobrar um melhor rendimento do novo reforço pelo fato de que o atleta ainda luta para atingir a sua melhor forma, após ficar um tempo sem atuar após entrar em conflito com o clube do Palestra Itália neste desgastante processo de negociação que abalou a relação entre as duas instituições.

"Ele, como todo o time, ainda está sentindo um pouco a parte física. Mas, o importante foi que o jogo de hoje serviu mais como um treinamento. Os jogadores têm treinado forte, sempre em dois períodos na intertemporada, mas ainda não estão 100%. O Kardec é um atleta muito interessante e, quando entrosar, vai ajudar bastante", disse o comandante, que ficou satisfeito com a boa movimentação exibida por Kardec durante o amistoso, no qual acabou sendo substituído por Luis Ricardo aos 25 minutos do segundo tempo.