Ainda sem torcida, São Paulo abre oitavas de final da Libertadores contra o Racing no Morumbi

Embora a Conmebol tenha autorizado, no último domingo, o retorno do público aos estádios nos jogos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana, o São Paulo enfrenta o Racing nesta terça-feira, às 21h30 no Morumbi, ainda com as arquibancadas vazias. Dois órgãos da administração estadual – a Secretaria de Esportes e a Secretaria da Saúde – confirmaram que qualquer alteração sobre a presença da torcida em eventos esportivos será divulgada a partir de amanhã pelo governador João Doria (PSDB).

Julio Casares, presidente do São Paulo, afirmou que não houve tempo hábil para planejar um retorno dos são-paulinos para hoje, no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. “Tem que ter autorização dos governos locais. Está muito em cima da hora”, afirmou o dirigente ao Estadão.

Leia Também Conmebol cria protocolo e permite público na Libertadores e Sul-Americana

O jogo de volta, na Argentina, também deverá ser realizado sem público. Por uma questão de equilíbrio técnico, o dirigente planeja um eventual retorno da torcida apenas na próxima fase, caso o São Paulo se classifique às quartas de final. “A Conmebol tem de priorizar o equilíbrio da competição. Público, se retornar, tem que ter na ida e na volta dos jogos”, completou o presidente.

O Red Bull Bragantino e o Independiente Del Valle, no Equador, que vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, fizeram um acordo para que os dois jogos sejam realizados sem público – a primeira partida será em Guayaquil e a volta em Bragança Paulista..

O cenário, no entanto, pode mudar. O Flamengo quer ter sua torcida na volta contra o Defensa y Justicia, dia 21, também pelas oitavas de final. Para isso, é preciso um acordo entre os clubes e as autoridades locais. O Maracanã tem poucas chances de receber o jogo. A prefeitura do Rio multou a CBF em R$ 54 mil pelas aglomerações na final da Copa América entre Brasil e Argentina. Por isso, a diretoria pode tentar levar o jogo para Brasília, que está mais receptiva à presença de público.

No domingo, a Conmebol publicou um novo protocolo para regular a volta gradual de torcedores aos estádios. A entidade sugere a liberação de pessoas com vacinação completa ou teste RT-PCR negativo, além do veto aos menores de 18 anos, grávidas e pessoas com comorbidades. “O retorno gradual do público é essencial para o desenvolvimento do futebol sul-americano”, disse a Confederação Sul-Americana de Futebol.

Recuperação

A volta da torcida viria em um bom momento para o São Paulo. Depois de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, a equipe se distanciou da zona de rebaixamento. De acordo com o técnico Hernán Crespo, a equipe “está voltando ao normal” depois de nove jogos sem vitórias. “Precisamos de um pouco de normalidade, dar serenidade, tranquilidade aos atletas para trabalhar, de um jeito normal para eles. Tudo está voltando ao normal”, disse o argentino.

A exemplo dos jogos anteriores, o time terá desfalques importantes. O zagueiro Miranda, o meia Emiliano Rigoni e o atacante Luciano não treinaram ontem. Além do trio, o time não terá Daniel Alves, que já começou a preparação para os Jogos de Tóquio-2020 com a seleção olímpica. Bruno Alves, que já voltou a campo para os treinamentos, ficará de fora, pois está suspenso na competição. Por outro lado, Crespo deve escalar o meia Benítez e o atacante Eder, que foram poupados na vitória sobre o Bahia – Benítez entrou no decorrer do jogo.

O time argentino ainda não foi vencido pelo São Paulo neste ano. Os clubes estavam juntos na fase de grupos, com empate em Avellaneda e derrota tricolor no Morumbi. O Racing não atua desde 4 de junho, quando foi derrotado pelo Colón na final da Copa da Liga Argentina. A data marcou o fim da temporada passada do país vizinho.

Nesse período, o São Paulo jogou 11 vezes e viveu o pior momento da era Crespo. No Brasileirão, a equipe chegou a somar quatro derrotas e quatro empates e chegou a estar na zona do rebaixamento.

Questionado sobre a diferença de calendários dos dois times, Crespo evitou apontar vantagem para um dos times. “Se falar com eles, é nossa vantagem porque jogamos. Nós entendemos que não é vantagem porque jogamos muito. Isso é futebol, é o calendário.”

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x RACING

São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; João Rojas (Gabriel Sara) e Éder. Técnico: Hernán Crespo

Racing: Arias; Cáceres, Sigali, Martínez, Domínguez e Mena; Miranada, Moreno Piatti e Chancalay; Enzo Copetti. Técnico: Juan Antonio Pizzi.

Ábitro: Jhon Ospina (Colômbia)

Horário: 21h30

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo

Na TV: SBT e Fox Sports