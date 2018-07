Apesar de boa atuação, Muralha volta à reserva do Fla

Depois de cumprir suspensão, o versátil meia deve reassumir sua posição no meio de campo rubro-negro, jogando ao lado de Airton. Muralha vai precisar esperar por nova chance no decorrer do jogo. "Taticamente mexo muito com ele. Esse ano já jogou comigo de lateral-esquerdo, de ala, mais à frente dos volantes, pela meia esquerda, de segundo volante. Nós não temos um substituto com as características dele no elenco", elogiou o técnico, que só efetivou o jovem Thomás no time depois do afastamento de Willians.

O volante treina em separado por tempo indefinido e sua situação vai ser reavaliada ao fim da temporada. Willians tem contrato até 2015 com o clube, mas pode ser negociado se o clube for ressarcido a contento. O Internacional já contactou o empresário do jogador, Sérgio Dias, para verificar a possibilidade de uma contratação.