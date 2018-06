Apesar de bom público, amistoso da seleção em Liverpool não deverá ter casa cheia

O amistoso do Brasil contra a Croácia, neste domingo, em Liverpool, às 11h de Brasília, não deve encher o estádio Anfield Road. Mas o público poderá ser considerado bom pelas circunstâncias. Neste sábado, a CBF divulgou um balanço parcial de venda de ingressos: 34,5 mil foram comprados pelos ingleses de uma carga total de 54 mil. As bilheterias ficarão abertas por mais algumas horas neste sábado e também no domingo, dia do jogo.

A presença da seleção brasileira em Liverpool não está animando os locais que gostam de futebol. Os torcedores do Liverpool ainda curtem a ressaca da perda do título da Liga dos Campeões para o Real Madrid e os do Everton estão mais preocupados com a montagem do elenco para a próxima temporada do Campeonato Inglês.

O bom público será garantido pela boa presença de brasileiros no Reino Unido. Muitos deles chegarão a Liverpool no próprio domingo, dia da partida, retornando para suas cidades depois da partida.

A seleção está escalada pelo técnico Tite para este penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo - dia 10 enfrenta a Áustria, em Viena. O time terá: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Fernandinho, Willian e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus.