Apesar de caso de covid-19, Uefa confirma jogo do Bayern na Liga dos Campeões

A Uefa confirmou nesta quarta-feira que o jogo entre Bayern de Munique e Atlético de Madrid não será afetado pelo caso de covid-19 confirmado no elenco alemão. As duas equipes vão se enfrentar às 16 horas (horário de Brasília) desta quarta, em Munique, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Confirmamos que o Bayern vai para o jogo, como havia sido agendado", informou a Uefa, nesta manhã. Havia suspeita sobre a realização da partida porque Serge Gnabry testou positivo para o novo coronavírus na terça-feira, após participar de treino na companhia dos demais jogadores do time.

De acordo com o clube alemão, o atacante está bem e foi isolado, em sua casa, após o resultado positivo. O Bayern não informou se Gnabry chegou a apresentar algum sintoma. Foi o primeiro caso de covid-19 no elenco da equipe alemã, atual campeã europeia.

Pelas regras da Uefa, um jogo pode ser mantido apesar de casos do novo coronavírus se o time afetado apresentar ao menos 13 jogadores disponíveis, incluindo, pelo menos, um goleiro neste grupo.

Além de estar treinando com o grupo até o resultado do exame, Gnabry defendeu a seleção da Alemanha na partida contra a Suíça, na terça da semana passada, pela Liga das Nações. Ele também foi titular do Bayern na goleada sobre o Arminia Bielefeld no sábado, em rodada do Campeonato Alemão.