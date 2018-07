Apesar de crise, Ucrânia mantém final para esta terça

A partida é válida pela Supercopa da Ucrânia, reunindo o campeão da Copa da Ucrânia (o Dínamo) e o último vencedor do Campeonato Ucraniano (o Shakhtar). O jogo está marcado para acontecer às 15h de Brasília na cidade neutra de Lviv, na região oeste do país, já quase na divisa com a Polônia. Donetsk fica na outra extremidade território ucraniano, perto da Rússia.

Foi em Donetsk que um avião da Malaysia Airlines, que realizava o voo Amsterdã-Kuala Lumpur na quinta-feira, foi abatido. Até agora, os separatistas se recusam a entregar os cadáveres às autoridades ucranianas. Nesta segunda, o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, ordenou o cessar-fogo em um raio de 40 quilômetros ao redor do local onde caiu o Boeing 777.

Por conta do medo, cinco jogadores brasileiros (Alex Teixeira, Fred, Dentinho, Douglas Costa e Ismaily), além de um argentino, se recusaram a voltar à Ucrânia com a delegação do Shakhtar Donetsk no domingo. A equipe não pode jogar em casa até as questões políticas envolvendo a região serem resolvidas.