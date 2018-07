Apesar de derrota, Dorival se diz 'satisfeito' com atuação do Santos

Apesar da derrota por 3 a 2 na Arena Grêmio, em Porto Alegre, o técnico Dorival Júnior saiu de campo "satisfeito" com a atuação do Santos, na noite desta quarta-feira. O treinador evitou lamentar o revés e fez questão de elogiar seu time por causa da postura ofensiva demonstrada nos minutos finais da partida.

A postura foi considerada arriscada porque o Santos buscou o empate por 2 a 2, após estar perdendo por 2 a 0. Isso fora de casa e diante de um Grêmio cada vez mais confiante em campo. Mesmo assim, o Santos partiu para cima no segundo tempo, em busca do gol que decretaria uma surpreendente virada. O terceiro gol, porém, foi marcado pelo Grêmio.

"Empatamos e ficamos perto do terceiro gol. Estávamos saindo para o ataque, e a marcação do Grêmio estava toda para o lado esquerdo, com Gabriel sozinho. O Lucas Lima tentou o passe que fatalmente o deixaria na cara do gol, mas foi travado e saiu o gol. Foi uma infelicidade", avaliou Dorival.

O técnico fez questão de elogiar a postura dos seus jogadores depois do empate. "Fomos para cima, nos abrimos, e infelizmente fomos penalizados no fim. Não tenho o que lamentar, mas, sim, enaltecer o que foi feito em campo. A reação depois de um 2 a 0, buscando o gol a todo momento. Estou satisfeito com a equipe e com tudo o que nós vimos. O Santos não sai com a cabeça baixa, de forma alguma", destacou.

A derrota manteve o Santos com 19 pontos, mais distante do líder Palmeiras, que tem 22, e com boas chances de terminar a rodada fora do G4.

RICARDO OLIVEIRA - Afastado dos gramados desde o início de maio, o atacante deu esperanças à torcida ao retomar os trabalhos no campo do CT Rei Pelé, nesta quarta. Em mais um passo em sua recuperação de um quadro inflamatório no joelho direito, Ricardo Oliveira faz trabalho de readaptação muscular. Ainda não há estimativa exata para o retorno do artilheiro.