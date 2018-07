Apesar de derrota, Jayme de Almeida elogia desempenho do Flamengo

SALVADOR - Embora o Flamengo tenha sido derrotado por 4 a 2 pelo Vitória, no último domingo, em Salvador, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Jayme de Almeida exibiu satisfação com o desempenho apresentado pela equipe carioca, que atuou com uma formação mista depois de ter se sagrado, na última quarta-feira, campeã da Copa do Brasil.

"Fizemos uma boa partida no primeiro tempo. Tivemos várias oportunidade para fazer o gol. No segundo tempo, o time entrou em campo e ficou olhando. O Vitória pressionou, até que fez o gol. Foi um jogo muito aberto. Muito lá e cá. Gostei da postura. Aqui (em Salvador) é difícil jogar. O time vem de uma conquista fantástica. Faltou atenção, teve uma bobeada nossa, mas, no geral, o Flamengo foi bem. Poderíamos ter uma sorte melhor, mas o Vitória é difícil. Estou satisfeito pelo que vi", ressaltou o treinador.

Ainda de ressaca pela conquista do título da Copa do Brasil, o Flamengo irá fechar este Brasileirão em casa, diante do campeão Cruzeiro, em local e data a serem confirmados pela CBF. Para o duelo, Jayme avisou que pretende usar sua força máxima à disposição, até pelo fato de que espera terminar a competição com uma vitória para poder presentear os torcedores rubro-negros.

"Contra o Cruzeiro vai ser nossa festa merecida. Acredito que todos (jogadores) estarão prontos para jogar. O Flamengo sofreu muito, mas termina o ano de cabeça tranquila. Os jogadores se doaram para terminar o ano aliviados", completou.

Hernane, grande artilheiro flamenguista nesta temporada, seguiu a mesma linha de discurso do comandante ao projetar o jogo contra o Cruzeiro. "Infelizmente, o resultado (contra o Vitória) não foi o esperado. Agora temos um jogo importante para terminar bem o ano de 2013", disse o atacante, autor de 15 gols neste Brasileirão.