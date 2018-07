Apesar de derrota, Levir vê jogo 'muito igual' entre Santos e Flamengo

Apesar da derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na noite desta quarta-feira, o técnico Levir Culpi viu equilíbrio e um jogo "muito igual" para os dois times, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Além dos dois gols, a equipe carioca exigiu grandes defesas do goleiro Vanderlei ao longo da partida.

"O jogo ficou muito igual e foi decidido em dois golaços de fora da área. Dois chutes perfeitos. Isso que deu a vitória ao Flamengo. O resto foi equilibrado", declarou o treinador, ao fim do jogo disputado no estádio Luso-Brasileiro.

"Foram dois gols de fora da área, é um recurso e eles foram felizes. O Flamengo não conseguiu pressionar", insistiu Levir.

Para o treinador, o Santos tem todas as condições de devolver o placar no jogo da volta, na Vila Belmiro, no dia 26 de julho. "Estamos vivos na competição. Temos que por a mesma pressão que recebemos. Poderemos fazer isso em Santos. Nosso time vai pressionar mais do que [pressionou] aqui", declarou o treinador.

O time santista voltará a campo no sábado, para enfrentar o Atlético-GO, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Levir Culpi ocupa atualmente a quinta colocação da tabela.