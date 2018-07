Apesar de derrota, Mancini diz que Botafogo foi melhor

"Não serve como desculpa, mas acho que jogamos melhor do que o Atlético", avaliou o técnico Vágner Mancini. "Estávamos melhores no primeiro tempo e levamos um gol bobo em uma jogada que sabíamos que eles usariam", afirmou, referindo-se ao gol de cabeça marcado por Cléo aos 45 minutos do primeiro tempo.

"No segundo, a equipe se soltou, jogou no campo do Atlético mas não conseguiu aproveitar as chances. Teve que amargar mais uma derrota. Não está faltando jogar bem, estar bem armado", comentou o treinador, para quem o time está devendo nas finalizações. "Está faltando uma execução melhor na hora de colocar a bola para dentro."

Com o novo revés, o Botafogo caiu para o 17º lugar, figurando na zona de descenso. Para sair, terá que superar o rival Fluminense, dono de boas apresentações neste Brasileirão e atual quarto colocado, no domingo. Para piorar, Mancini não poderá contar com dois jogadores importantes no clássico. O atacante Emerson e o zagueiro Dória levaram o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-PR e terão que cumprir suspensão.