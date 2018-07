Apesar de derrota, Mano aprova atuação do Corinthians

A derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Botafogo, sábado, na Arena Amazônia, pelo Campeonato Brasileiro, não levou o técnico Mano Menezes a criticar a atuação do seu time. O treinador avaliou que a sua equipe teve um bom desempenho, sendo superior ao adversário, e terá melhor sorte nos próximos compromissos se repetir esse nível de atuação.

"Só o Corinthians criou. Mas continua sendo mais fácil destruir do que criar. Por um detalhezinho hoje a bola não quis entrar. Mas quarta-feira ela entra se nós continuarmos assim, no fim de semana que vem também", disse o treinador corintiano.

Até essa derrota, o Corinthians vinha embalado por três vitórias, sendo duas no Campeonato Brasileiro. E Mano acredita que o time passa por uma fase mais regular. "Isso que é o importante, não perder a linha daquilo que é o certo e daquilo que precisamos melhorar", comentou.

Com 46 pontos, o Corinthians está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, mas pode ser ultrapassado ainda neste domingo pelo Atlético Mineiro. Agora, porém, o time vai voltar as suas atenções para a Copa do Brasil. Após vencer no Itaquerão por 2 a 0, a equipe vai enfrentar exatamente o Atlético-MG na próxima quarta-feira, no Mineirão, no jogo de volta das quartas de final.