Apesar de derrota no clássico, Cássio vê Corinthians mais organizado

O goleiro Cássio lamentou a derrota por 1 a 0 do Corinthians para o Palmeiras na tarde deste domingo, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas tentou ver o lado positivo do resultado adverso. Na opinião dele, a equipe demonstrou evolução defensiva, apesar de ter sido vazada pela quarta partida consecutiva.

"É difícil. O Palmeiras vem embalado com resultados positivos, tivemos mudança de treinador. É ruim perder o clássico. Lutamos e corremos, mas infelizmente não conseguimos. Não vejo mais um time exposto, dando muitas chances. Acho que o time está um pouco mais organizado", comentou o camisa 12, ainda no gramado.

Foi o terceiro tropeço seguido do Corinthians, que já havia perdido do Ceará (2 a 1), fora de casa, e empatado com o Atlético-MG (1 a 1), em Itaquera. O resultado deixa o clube na nona colocação do Brasileirão, com 30 pontos. Os jogos que complementam a rodada poderão derrubar os paulistas na tabela.

Agora, a equipe volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, a equipe visita o Flamengo, no Maracanã, pelo primeiro confronto da semifinal. É nisso que Cássio deseja ver o grupo concentrado a partir de agora.

"Tem de seguir em frente, quarta tem decisão e depois temos dois jogos em casa para buscar duas vitórias. Não podemos baixar a guarda", pediu o goleiro, único jogador do Corinthians a conceder entrevista no gramado do Allianz.