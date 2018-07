Confiante, Ricardo Gomes afirma: 'Não vamos passar sufoco contra a queda'

O técnico Ricardo Gomes, do São Paulo, afirmou na madrugada desta quinta-feira que o time não deve passar sufoco para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois da derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque, o time do Morumbi ficou apenas dois pontos acima do descenso, mas para o treinador a atuação indica progressos e a possível expectativa de reação na tabela.

"Sinceramente, a situação não é agradável, estamos a dois pontos, mas pelo que vi, do empate contra o Inter, o empate contra o Coritiba, vejo evolução do time. Acho que vamos crescer e não vamos passar sufoco, apesar da má colocação", disse o treinador, que ainda não ganhou desde que voltou ao clube. Em quatro jogos, foram duas derrotas (Palmeiras e Juventude, pela Copa do Brasil) e dois empates (Inter e Coritiba).

No domingo, no Morumbi, o São Paulo recebe o Figueirense, adversário direto na luta contra a degola. "A gente tem que sempre estar olhando para todas as partes da tabela. Mas pela entrega e organização, precisamos evoluir no jogo. Jogamos pouco hoje", disse. Nas rodadas seguintes, após o confronto com os catarinense, o time vai enfrentar outros rivais na situação de baixo da tabela, como Cruzeiro e Vitória.

Gomes relembrou que no próximo domingo a equipe terá a volta do meia Cueva, que estava na seleção peruana para compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo. "Fica complicado com esta derrota, porque precisamos reagir. Vamos em busca de vitórias e por isso temos que manter o foco", disse o atacante Chávez, autor do gol são-paulino.