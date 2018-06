Apesar de derrota, Sasha celebra estreia e vê Santos no caminho certo

Segundo reforço do Santos para a atual temporada, o atacante Eduardo Sasha lamentou a última derrota para o Bragantino na Vila Belmiro, na última segunda-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, mas celebrou a estreia com a camisa de seu novo clube.

"Estou muito feliz por ter começado meu caminho no clube. Dá um alívio por ter tirado aquela ansiedade de entrar no jogo e sentir a atmosfera da Vila Belmiro. Tentei dar o melhor, consegui participar bem do jogo, mas infelizmente o resultado não foi bom", disse o jogador, que veio por empréstimo do Internacional.

Versátil, o atacante, que diz poder jogar pelos lados ou centralizado, "culpou" a falta de ritmo de jogo pela última derrota em casa e, apesar do tropeço, acredita que o time do técnico Jair Ventura está no caminho certo.

"Infelizmente, não foi o resultado que queríamos na última segunda, mas estamos no caminho certo e trabalhando bem. Esse início de ano está um pouco mais complicado, pois tivemos uma pré-temporada curta. As pernas ainda estão um pouco presas, mas com a sequência de partida nós vamos pegando ritmo e o futebol vai evoluindo aos poucos", avaliou.

Buscando se recuperar na competição, o Santos volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada da competição.