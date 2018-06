Apesar de derrota, técnico da Polônia crê na classificação: 'Vamos nos recuperar'

Com o craque Robert Lewandowski apagado, a Polônia não rendeu o esperado e perdeu por 2 a 1 para Senegal na estreia do Grupo H na Copa do Mundo, nesta terça-feira, em Moscou. Apesar do revés, o técnico Adam Nawalka está confiante na classificação da equipe para as oitavas de final.

"Acredito que temos muita resistência e força dentro do time para começar nossa partida contra a Colômbia com força total. Estou convencido de que vamos nos recuperar e regenerar depois dessa partida. Teremos uma atitude positiva no próximo jogo", destacou o treinador.

Não vai haver muito tempo para os poloneses corrigirem os erros e encararem os colombianos neste domingo, às 15 horas (de Brasília), em Kazan. Outra derrota praticamente sela a eliminação do time na fase inicial do Mundial

Nesta quarta-feira, haverá treinamento leve, apenas para restabelecer os atletas fisicamente. Apenas na quinta e sexta-feira, devem ser feitos os ajustes técnicos e táticos, em Sochi, base da concentração polonesa na Rússia. No sábado, a seleção viaja para o local do jogo e faz o reconhecimento do gramado da Arena Kazan.

O principal desafio de Adam Nawalka é melhorar o entrosamento do meio-campo, que criou poucas oportunidades de gol contra os senegaleses. A última partida da Polônia na primeira fase será contra o Japão, dia 28, em Volgogrado.