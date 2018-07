Apesar de derrotas em dois jogos, Felipão diz que saldo é positivo

Luiz Felipe Scolari colocou o cargo de técnico da seleção brasileira à disposição da diretoria da CBF, não sabe se ficará no comando - ele quer permanecer e o presidente da CBF, José Maria Marin, sinaliza que pode mantê-lo pelo menos até o final deste ano -, mas considera que seu saldo em Copas do Mundo é bastante positivo. Ele reconhece que os dois últimos jogos da equipe neste Mundial deixaram, e muito, a desejar, mas acha que sai por cima.

"Eu disputei três Copas, duas pelo Brasil, ganhei um título e nas outras duas fiquei entre os quatro melhores (em 2006, foi quarto colocado com Portuga. Não temos uma situação em que eu possa ficar lamentando a vida toda'', disse em entrevista, após a derrota da seleção para a Holanda.

Felipão insiste em destacar o que considera lado positivo da participação da seleção brasileira nesta Copa, em contraponto com as duas derrotas feias sofridas diante a Alemanha (1 a 7) e Holanda (0 a 3). "No futebol, um minuto pode mudar o jogo'', afirmiu, batendo novamente na tecla do apagão que levou a equipe a tomar quatro gols em seis minutos diante dos alemães. "O resultado de 7 foi o pior da história, mas também tinha de ver o lado positivo. Nós chegamos entre os 4 em 2014.''

O treinador se nega terminantemente a considerar o resultado pífio da seleção na Copa como ruim e diz que o Brasil fez uma participação digna de elogios. "Os objetivos foram atingidos à medida que fomos passando de fase. Tivemos momentos muito bons durante as partidas.'' Mas reconheceu, por fim, que a seleção não teve nenhuma grande atuação neste Mundial.