Apesar de dívida, Vasco garante manutenção de Tenorio RIO - Com salários atrasados, o equatoriano Carlos Tenorio ainda não se reapresentou ao Vasco. Mas o diretor executivo do clube, René Simões, garantiu nesta sexta que o atacante vai continuar em 2013. O dirigente se reuniu com o empresário do jogador, que teria rejeitado uma proposta do Catar. O Vasco está em débito com Tenorio e também o grupo de investidores que o levou para São Januário.