Apesar de elogios, Neymar se diz chateado com empate

GENEBRA - Elogiado por Felipão e convencido de que teve uma atuação de bom nível no amistoso desta quinta-feira contra a Itália, o atacante Neymar entende que a seleção brasileira está crescendo e que a tendência é evoluir a cada jogo. O santista trocou camisas com o italiano Balotelli, de quem se disse fã, e admitiu que a noite só não foi melhor por causa do empate. "A gente fica um pouco chateado, mas com alguns ajustes a equipe chega lá."

Neymar lembrou que participou dos dois gols brasileiros - no primeiro iniciou a jogada que passou por Hulk, antes do cruzamento aproveitado por Fred, e no segundo deu o passe para Oscar - e por isso estava feliz.

O atacante só se mostrou um pouco contrariado ao ter de responder sobre notícia publicada em um jornal espanhol, dando conta de que ele não aceitou renovar com o Santos até 2016 por causa de sua suposta transferência para o Barcelona. "Não tem nada disso", garantiu.