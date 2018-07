Apesar de empate no fim, Jorginho exalta reservas do Vasco

Mesmo com um time reserva e fora de casa, o Vasco ficou com um sabor amargo após empatar com o Luverdense por 1 a 1 no último sábado, pela Série B. O gol do adversário já aos 45 minutos do segundo tempo impediu a vitória carioca, mas não tirou a satisfação do técnico Jorginho pelo futebol apresentado pela equipe repleta de jovens jogadores.

"Tivemos um saldo positivo. O Alan jogou desde o início na lateral-esquerda e foi muito bem, sabemos que podemos contar com ele. O Evander foi bem no meio, teve muita personalidade. O Mateus e o Andrey também entraram e fizeram bem os seus papéis. O Rafael Marques esteve firme na sua estreia e é mais um jogador importante. A maioria dos atletas não estava com ritmo e a viagem dificultou o rendimento da equipe", comentou.

Se os reservas foram elogiados por Jorginho, o destaque ficou por conta de alguém bem mais acostumado a atuar entre os titulares. O lateral Yago Pikachu foi o autor do gol vascaíno e recebeu comentários particulares do treinador, bastante satisfeito com sua atuação.

"O Yago Pikachu foi muito efetivo, bem na marcação e perigoso no contra-ataque. O Andrey jogou em alguns momentos de lateral para que eles fizessem a troca. Deu certo. O Yago Pikachu entrou na diagonal em velocidade e conseguiu fazer o gol. Eu tenho dois jogadores com categorias diferentes: Yago e Madson. Isso é muito bom para o time", apontou.

O resultado manteve o Vasco na liderança da Série B com 32 pontos, um à frente do CRB. Na próxima rodada, o time carioca terá pela frente o Bragantino, no sábado que vem, em São Januário.