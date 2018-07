Apesar de final, Dorival prevê Santos 'muito forte em 2016 ou 2017'

Com mudanças de treinador ao longo da temporada, o Santos termina 2015 com um saldo bastante positivo. Foi campeão paulista, em cima do Palmeiras, o mesmo rival contra o qual irá decidir a Copa do Brasil na quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. No Brasileiro, não tem mais chances de entrar no G-4, mas a arrancada que fez no segundo turno também é digna de nota.

No entanto, para o treinador Dorival Júnior, o grande foco do time da Vila Belmiro não está nessa temporada, mas sim para as seguintes. "Teremos um 2016 ou 2017 que prometem para o torcedor santista. Chegar em duas finais esse ano é uma prova da reformulação que está sendo muito bem conduzida", disse.

Segundo o técnico, o Santos precisa de mais dois ou três reforços para ter um elenco para brigar por títulos importantes no ano que vem. "Temos bons garotos que estão iniciando a carreira e fizeram bons jogos, independente dos resultados. Porém, como toda equipe, temos que nos preocupar em melhorar o elenco", afirmou.

Mas para a temporada de 2016 do Santos começar bem, estar na Libertadores terá um papel importante nisso. O alvinegro ganhou a primeira partida contra o Palmeiras por 1 a 0, e agora joga por um empate para conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil.