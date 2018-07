Apesar de 'frango', PSG massacra o Lyon e abre 17 pontos na liderança

Cada vez mais o Paris Saint-Germain mostra que não tem adversários à altura no Campeonato Francês. Neste domingo, o time massacrou o Lyon por 5 a 1 e abriu 17 pontos na liderança do torneio.

No jogo, Ibrahimovic, duas vezes, Aurier, Cavani e o brasileiro Lucas balançaram as redes pelo PSG, que ainda não perdeu neste Francês e soma 48 pontos em 18 jogos. O único gol sofrido no duelo deste domingo, marcado por Jordan Ferri, aconteceu em um frango do goleiro Kevin Trapp. Com a derrota, o Lyon se manteve com 26 pontos, no sexto lugar.

A vitória do PSG começou a ser construída aos 11 minutos de jogo, quando Ibrahimovic abriu o placar. O sueco recebeu passe na área e, sozinho, chutou para as redes. Cinco minutos depois, Di María cruzou na medida para Aurier ampliar a vantagem.

O Lyon então contou com uma falha grotesca do goleiro Trapp. Jordan Ferri chutou de longe, o goleiro espalmou para cima, de maneira fraca, e a bola acabou morrendo no fundo do gol do PSG: 2 a 1 no primeiro tempo.

Após o intervalo, o PSG voltou a marcar a partir dos 16 minutos, quando Cavani recebeu de Di María e fez o terceiro. Aos 22, Ibrahimovic ampliou de pênalti e, aos 45, Lucas foi lançado em velocidade e chutou forte para fechar a goleada.

Durante a semana que segue, o PSG volta ao seu estádio na próxima quarta-feira pelas oitavas de final da Copa da Liga Francesa, contra o Saint-Étienne. Depois, no sábado, o time de Ibrahimovic e companhia retorna ao Campeonato Francês para enfrentar o Caen fora de casa.