Apesar de fratura no crânio, Raúl Jimenez espera retorno rápido ao futebol

O atacante do Wolverhampton, Raúl Jimenez, espera retornar ao futebol rapidamente, apesar de ter sofrido fratura no crânio no domingo, em jogo contra o Arsenal. "Obrigado por suas mensagens de apoio, ainda estou sob observação e espero voltar rapidamente aos campos", disse o atacante mexicano, de 29 anos, no Twitter, de sua cama no hospital após a operação.

Aos seis minutos de jogo, em cobrança de escanteio a favor do Arsenal, David Luiz tentou finalizar, mas o que encontrou foi a cabeça de Raúl Jimenez. Ambos os jogadores caíram no gramado e seus companheiros exigiram imediatamente a assistência dos serviços médicos. David Luiz conseguiu voltar e continuar o jogo com um volumoso curativo na cabeça, antes de ser substituído no intervalo, mas Jiménez foi retirado em maca após atendimento médico de mais de dez minutos.

O episódio levou várias personalidades do futebol, como Jurgen Klopp, Pep Guardiola e Alan Shearer a pedirem mudanças temporárias quando um jogador sofre uma concussão após um acidente, como no rugby.

"Raúl se sente bem depois de ser operado em um hospital de Londres. Ele pôde ver sua parceira Daniela e agora está descansando. Ele ficará em observação por alguns dias e então começará sua recuperação", disse o clube nesta terça-feira. "Ele e sua família agora terão um tempo de privacidade, até que mais informações sejam fornecidas no momento oportuno", acrescentou.