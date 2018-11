Apesar de gol, Copete admite: 'Sei que não estou em bom momento'

O atacante Copete foi um dos destaques do Santos na derrota para o Palmeiras, no último sábado, ao marcar um dos gols do 3 a 2 no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ter balançado a rede, o próprio jogador admitiu que não vive boa fase pelo clube alvinegro e projetou evolução para seguir sendo utilizado por Cuca.

"Apesar do gol contra o Palmeiras, sei que ainda não estou em um momento bom. Reconheço que posso ajudar muito mais. O professor Cuca e os meus companheiros estão sempre me motivando. Isso ajuda muito no dia a dia e espero seguir melhorando", declarou ao site do clube.

Copete também evitou reclamar das poucas oportunidades e se colocou à disposição do treinador. "Não estava sendo muito utilizado, mas estou aqui para somar e ajudar sempre que precisarem de mim, seja em horas boas ou ruins. Nunca abaixei a cabeça ou deixei de acreditar no meu trabalho."

Contratado em 2016, Copete pouco vem atuando pelo Santos nesta temporada e marcou no fim de semana apenas seu primeiro gol na temporada. Com a suspensão de Gabriel, o jogador pode ser titular na próxima rodada do Brasileirão, no confronto contra a Chapecoense, segunda-feira que vem, no Pacaembu.