Apesar de início ruim no Carioca, Jádson aposta na evolução do Fluminense

As três partidas sem vitória no Campeonato Carioca - uma derrota e dois empates - não desanimaram o volante Jádson, do Fluminense. Titular com o técnico Abel Braga, o reforço do Flu para esta temporada disse que o grupo tem consciência do que deve fazer e confia no crescimento da equipe para buscar a primeira vitória.

"A gente tem trabalhado, tem tentado, mas infelizmente não tem dado certo. Tem que manter a cabeça erguida, procurar consertar os erros, porque final de semana tem jogo de novo", disse o jogador. "A gente tem a consciência de que está trabalhando e fazendo o nosso melhor."

Como a grande maioria dos jogadores, o volante do time carioca, um dos quatro reforços do clube para este ano, reclamou do calendário brasileiro, que, na sua opinião, compromete o planejamento das equipes. E também lembrou da falta de ritmo de jogo em razão da curta pré-temporada.

"A gente tem menos de um mês de preparação, por exemplo, o time que a gente jogou está treinando desde novembro. O calendário é apertado, com pouco tempo para se preparar, tem jogador que ainda está entrando no ritmo ainda", declarou o atleta.

Em busca da primeira vitória na temporada, Jádson e seus companheiros voltam a campo no próximo domingo, às 19h, quando enfrentam o Madureira fora de casa, no estádio Raulino de Oliveira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.