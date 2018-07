Apesar de jogo duro de chineses, Barcelona ainda luta por Paulinho

Apesar dos chineses do Guangzhou Evergrande terem recusado duas propostas, o Barcelona ainda luta para contratar o brasileiro Paulinho, informa a mídia catalã nesta quarta-feira. De acordo com o jornal catalão Sport, o técnico Ernesto Valverde e a diretoria "dão como certa" a chegada do jogador de 28 anos - mesmo com as complicadas negociações - e que há "confiança absoluta" no sucesso da transferência.

Já o Mundo Deportivo ressalta que o Evergrande pede 40 milhões de euros (R$ 148,8 milhões) para liberar o jogador, conforme a cláusula de rescisão de contrato, mas também ressalta que Valverde quer o atleta para a temporada.

Na noite desta terça-feira (11), a imprensa europeia informou que os chineses recusaram uma segunda proposta apresentada por Paulinho, que previa o pagamento de 27 milhões de euros (R$ 100,4 milhões) pelo atleta.

Esse é o segundo "não" do time, já que no início de julho, eles informaram através de uma nota oficial que haviam recusado o pagamento de 20 milhões de euros (R$ 74,4 milhões) por Paulinho e lembraram que o jogador assinou a renovação de contrato até 2020 "no mês de janeiro de 2017".

Além de tentar negociar um valor abaixo do que os chineses pedem, o Barcelona ainda tem outro problema: a janela de transferências do futebol chinês fecha nesta sexta-feira (14).