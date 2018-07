Apesar de lesão, Nilton deve reforçar Cruzeiro domingo O volante Nilton deixou o duelo diante do Botafogo na última quarta-feira com dores no tornozelo esquerdo, que o tornaram dúvida do Cruzeiro para o duelo diante do Corinthians, neste domingo, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, no entanto, o jogador fez tratamento intensivo, se recuperou bem e deve ir para o jogo, como revelou o técnico Marcelo Oliveira.