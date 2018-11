Apesar de não ter lesão, Dodô pode desfalcar o Santos contra o América-MG em BH

O lateral-esquerdo Dodô foi submetido pelo departamento médico do Santos a exames no joelho esquerdo neste sábado e não foi constatada qualquer lesão. Mas o jogador pode ser poupado da partida deste domingo, às 17 horas, contra o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se Dodô não jogar, Jean Motta deve ficar com a vaga. Já o técnico Cuca poderá somar o oitavo desfalque, pois Carlos Sánchez, Derlis González e Bryan Ruiz (convocados para suas respectivas seleções nacionais), Lucas Veríssimo (entorse no joelho), Luiz Felipe (estiramento na panturrilha), Felippe Cardoso (pubalgia) e Yuri (suspenso) estão fora do jogo.

Dodô se machucou na partida contra o Flamengo, na última rodada, no Rio de Janeiro. Com fortes dores, o lateral-esquerdo não conseguia pisar com o pé esquerdo e precisou da ajuda de um médico do Santos para deixar o gramado ao ser substituído.

A escalação provável do time do Santos é: Vanderlei; Victor Ferraz, Kaique Rocha (Renato), Gustavo Henrique e Jean Mota (Dodô); Alison, Diego Pituca e Arthur Gomes (Renato); Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique.

Com três derrotas seguidas, o Santos é o nono colocado no Brasileirão com 46 pontos, quatro a menos que o Atlético-MG, último clube da zona de classificação à Libertadores.