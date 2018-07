Apesar de negociação, Felipão relaciona Marcelo Moreno no Grêmio Marcelo Moreno vai para o jogo nesta quarta-feira, contra o Brasil de Pelotas, em rodada do Campeonato Gaúcho. O atacante foi relacionado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a partida do Grêmio, apesar de estar em negociações avançadas com o Changchun Yatai, da China.