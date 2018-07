Apesar de polêmica com arbitragem, São Paulo faz balanço positivo de clássico

O empate por 1 a 1 entre São Paulo e Corinthians no último domingo continua tendo repercussão dentro do clube do Morumbi. O time de Dorival Junior tenta minimizar as polêmicas envolvendo a arbitragem do jogo, acusada de interferir no resultado contra os mandantes, e olhar para a partida com foco no trabalho coletivo.

A atuação diante dos líderes do torneio fez a confiança do grupo aumentar. Há consenso de que a situação do time do Brasileirão mudará se o São Paulo continuar mantendo o ritmo de jogo das últimas partidas - sobretudo o triunfo sobre o Vitória e o empate com o Corinthians.

A avaliação da comissão técnica é de que a atuação do São Paulo diante do rival alvinegro foi bastante superior aos outros jogos do time no Campeonato Brasileiro, em que a equipe luta para não ser rebaixada. Dentro de campo, o balanço é positivo.

"Fizemos um grande jogo. Tivemos boa posse de bola, consistência, objetividade e, nos momentos de dificuldade, isso é fundamental", afirmou o técnico Dorival Junior. "O primeiro tempo foi muito bom e, no segundo, estávamos bem, só demos um pouco mais de espaço ao Corinthians, algo que precisa de correção."

O treinador reconhece que o time ainda precisa melhorar em aspectos como o entrosamento. "Temos vários jogadores que ainda não atuaram mais de dez partidas pelo clube. Falta equilíbrio e uma consciência do conjunto do grupo. Os jogadores precisam saber a forma como os colegas se movimentam, e isso só se desenvolve com trabalho."