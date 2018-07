Apesar de punição, Ponte recebe Fortaleza com torcida neste domingo pela Série B

Agora é oficial. O reencontro da Ponte Preta com a sua torcida no estádio Moisés Lucarelli será às 18 horas deste domingo contra o Fortaleza, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo corria o risco de ser realizado longe de Campinas (SP) porque o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de dois mandos de campo.

A partida foi mantida na cidade do interior paulista porque o STJD precisa comunicar o departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) da punição para que os novos locais da partida sejam definidos. Como não haveria tempo hábil para isso até o duelo contra o Fortaleza, os jogos contra Juventude e Avaí deverão ser realizados a uma distância mínima de 100 quilômetros de Campinas.

Assim, as vendas dos ingressos que começaram na última quarta-feira foram retomadas já nesta quinta e a expectativa é de casa cheia, pois a diretoria fez promoção: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). A Ponte Preta vive um bom momento na Série B - três vitórias nos últimos cinco jogos - e tem a chance de encostar no G4 em caso de vitória. Hoje,a diferença para o quarto colocado CSA é de quatro pontos (22 a 18).

Motivo da punição

Na última quarta-feira, a Ponte Preta foi punida pelo STJD com a perda de dois mandos de campo e uma multa de R$ 10 mil devido a incidentes no jogo contra o Oeste, no dia 2 de junho, pela oitava rodada da Série B.

Mesmo com os portões fechados para cumprir seis jogos de punição devido a uma invasão de torcedores no ano passado, houve um novo problema. Logo depois que a Ponte Preta fez o gol de empate, um rojão foi atirado do lado de fora do estádio Moisés Lucarelli e caiu dentro do gramado, próximo a um dos bandeirinhas. O árbitro capixaba Dyorgines José Padovani de Andrade relatou na súmula.