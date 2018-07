Apesar de queda, Simeone exalta Atlético de Madrid

"É importante saber competir. Uma vez mais, a equipe demonstrou que está cheia de homens, com grande dignidade e compromisso com o clube. Tivemos uma intenção absoluta de jogar os 90 minutos para avançar no torneio. Não conseguimos, mas fizemos tudo o que tínhamos que fazer para tentar. Quando isso acontece, serve para seguir fortalecendo a equipe e o grupo", declarou.

Autor do único gol do Atlético na quinta-feira e principal destaque do time, Falcao Garcia não escondeu a decepção com o resultado, mas, assim como seu comandante, fez questão de enaltecer a atuação da equipe e a vontade demonstrada dentro de campo.

"Estou decepcionado com o resultado da partida. Durante todo o tempo da partida dominamos em campo na tentativa de superar os gols que levamos em casa. Lamentavelmente, não conseguimos. Saio orgulhoso pela partida que fizemos", comentou.