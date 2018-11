Apesar de rejeição da torcida, Guarani fica perto de um acerto com Osmar Loss

Assim que o nome de Osmar Loss apareceu como possível treinador do Guarani para a temporada de 2019, a torcida "torceu o nariz" e se mostrou contrária à contratação do ex-corintiano. No entanto, o presidente Palmeron Mendes Filho parece estar convicto de que ele é o profissional ideal para assumir o clube de Campinas.

"Osmar Loss foi um dos nomes que conversamos e estamos conversando. O Guarani é o seguinte: se a gente anunciar o Tite, terá rejeição. Se a gente anunciar o Guardiola, terá rejeição. O Guarani não trabalha com rejeição, mas sim com planejamento", comentou o mandatário.

A diretoria bugrina está em busca de um treinador desde que Umberto Louzer foi demitido ainda na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de Osmar Loss estar com as conversas mais adiantadas, o clube sondou também outros profissionais como Thiago Larghi, Milton Mendes e Guto Ferreira.

Nesta terça-feira, o ídolo Fumagalli foi apresentado como novo superintendente de futebol. Ele será um dos principais responsáveis pela montagem do elenco bugrino para a próxima temporada. O clube ainda busca um executivo de futebol para ajudar o ex-jogador na busca por reforços.