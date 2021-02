Apesar de restrições rígidas, bebidas alcoólicas estarão disponíveis na Copa do Mundo do Catar

Apesar das rígidas regras em relação ao consumo de álcool no Catar, bebidas alcoólicas estarão disponíveis nos camarotes dos estádios da Copa do Mundo de 2022. O consumo, no entanto, não estará disponível para todos. Apenas torcedores que tenham ingressos chamados "hospitalidade" serão liberados para tal regalia. Isso foi o que informou a fornecedora oficial dos bilhetes para a Copa, nesta segunda-feira.

"Esperamos que as pessoas possam (beber) sem problemas", disse Jaime Byrom, presidente da Match Hospitality, ao anunciar o lançamento de ofertas para o torneio de futebol. "Antecipamos ser capazes de servir álcool em nosso programa de hospitalidade", acrescentou.

A discussão sobre a disponibilidade ou não de álcool nos estádios para a Copa do Mundo do Catar acontece desde que o país obteve a concessão para sediar o evento, em 2010. Isso porque em Doha o consumo de álcool em lugares públicos é proibido e apenas locais específicos, como hotéis de luxo e restaurantes, servem bebidas.

A empresa ainda disse que irá propor "uma seleção de champanhe, sommeliers, vinhos e licores de qualidade" no camarote Pearl Lounge, localizado no Estádio Lusail, que sediará a partida de abertura e a final da Copa do Mundo. O preço do serviço ainda não foi divulgado. No Catar, embriagar-se em público é crime e o preço da bebida alcoólica, onde pode-se vender, é alto. Meio litro de cerveja, por exemplo, custa mais de US$ 15 (R$ 82) e uma taça de vinho cerca de US$ 20 (R$ 110).

TESTE NO ÚLTIMO MUNDIAL DE CLUBES

Durante a realização do Mundial de Clubes, em 2019, a Fifa criou uma 'fan zone', onde torcedores foram autorizados a consumir bebidas alcoólicas na zona nos arredores de Doha. Naquela ocasião, uma cerveja custava cerca de US$ 7 (R$ 38). Hassan al-Thawadi, secretário-geral do Comitê Organizador Supremo da Copa do Mundo, declarou que o álcool "não faz parte da nossa cultura, mas a hospitalidade sim". Não haverá "fan zone" durante a Copa do Mundo de Clubes deste ano, que começa nesta quinta-feira, devido a medidas preventivas estritas contra covid-19.