Apesar de resultado magro, jogadores do Santos exaltam vitória

Apesar de ter mostrado mais futebol durante a maior parte dos 90 minutos, a vitória por 1 a 0 frente ao Cruzeiro na segunda rodada do Brasileiro deixou a torcida do Santos com um gosto de "quero mais" na Vila Belmiro. No entanto, os jogadores da equipe praiana creem que mais importante que o show, é terminar os jogos com os três pontos.

Em defesa do time, o volante Renato acredita que faltou um pouco de sorte. "1 a 0 pra gente é goleada. Ficaríamos preocupados se a gente não tivesse criado. Mas vale lembrar que eles tiraram duas bolas de dentro do gol, mas com mais gols teremos mais tranquilidade", afirmou.

Artilheiro do Paulista com 11 gols, Ricardo Oliveira ainda não conseguiu marcar no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o centroavante de 34 anos reitera que a vitória do Santos é mais importante. "Eu sempre quero marcar, mas sem digo que o coletivo deve sobressair sobre o individual e conseguimos fazer isso".

Autor do único gol da partida, Geuvânio revela que o golaço marcado nada mais foi do que fruto do treinamento. "Eu sempre venho treinando esses chutes. O professor (Marcelo Fernandes) me cobrou esses chutes de fora da area. No lance eu vi o goleiro adiantado, a bola desviou no marcador e entrou."

Depois da vitória contra o Cruzeiro, que deixa o time alvinegro com quatro pontos na tabela do Brasileiro, a equipe se concentra para enfrentar o Sport na próxima quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Após a partida, que ocorrerá na Ilha do Retiro, o plantel viaja para Santa Catarina, onde vai encarar a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro no domingo.