Apesar de surto de Ebola, Fifa confirma Mundial no Marrocos

A epidemia de Ebola que assola a África não deve impedir a realização do Mundial de Clubes no Marrocs, que será disputado entre os dias 10 e 20 de dezembro. Através de um comunicado, a Fifa comunicou que a saúde dos atletas, comissões técnicas e torcedores são prioridade absoluta em qualquer torneio organizado pela entidade.

A Fifa lembra também que a Organização Mundial de Saúde (OMS) não registrou nenhum caso da doença no Marrocos, localizado no norte da África, e se comprometeu a mandar um dossiê médico com informações sobre o Ebola para os clubes envolvidos na disputa.

Até o momento, Real Madrid, Moghreb Tetuán, Auckland City, Cruz Azul e San Lorenzo estão confirmados para o Mundial de Clubes. Em novembro serão conhecidos os representantes da Ásia e da África.