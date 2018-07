Apesar de vaias, Elias vê um bom jogo do Corinthians

As vaias que tomaram conta da Arena Corinthians após o empate entre o time da casa e o Bahia, neste sábado, não encontram respaldo em Elias. Ainda na saída do gramado, o volante elogiou o desempenho da equipe e pediu tranquilidade após o tropeço em casa.

"Nossa equipe lutou os 90 minutos; jogamos bem e estamos de parabéns. Precisamos ter tranquilidade porque ainda temos muito campeonato pela frente", afirmou, após o empate por 1 a 1, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa o Corinthians na terceira posição com 28 pontos, mas além da chance de encostar no Cruzeiro, que tem 30 e joga neste domingo contra o Santos, pode ser ultrapassado pelo Fluminense, com 26 e um jogo a menos. O Internacional lidera provisoriamente com 31.

O técnico Mano Menezes admitiu que o Bahia surpreendeu pela forma de jogar e reconheceu que o Corinthians ficou devendo especialmente no primeiro tempo, após o gol dos visitantes. "Sofremos o gol e nos perdemos um pouco. A equipe iniciou bem o jogo, mas teve uma queda e fez faltas desnecessárias", analisou o treinador.