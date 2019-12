Apesar de vice, Corinthians domina seleção do Campeonato Brasileiro Feminino

Apesar do vice no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, o Corinthians dominou a equipe ideal da competição anunciada pela CBF, evento no salão do Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, a modalidade contou com a mesma premiação que no masculino: seleção do campeonato, melhor técnica, revelação, craque da competição, craque da galera e gol mais bonito.

A equipe ideal contou com seus jogadoras do Corinthians e três da campeã Ferroviária:

Luciana - goleira da Ferroviária

Fabiana - lateral direita do Internacional

Érika - zagueira do Corinthians

Pardal - zagueira do Corinthians

Tamires - lateral esquerda do Corinthians

Aline Milene - meia da Ferroviária

Maglia - meia da Ferroviária

Gabi Zanotti - meia do Corinthians

Victória Albuquerque - meia do Corinthians

Milene - atacante do Corinthians

Glaucia - atacante do Santos

A atacante Milena, do Corinthians, também ganhou os prêmios de artilheira - por ter marcado 19 gols no torneio - e de craque da competição. Sua companheira no alvinegro, Tamires, ficou com o prêmio de gol mais bonito. Aos 21 anos, Victória Albuquerque, também do Corinthians, levou o troféu de revelação.

"Fico muito honrada, é um trabalho muito árduo. com certeza todos esses prêmios me motivam muito mais para continuar desempenhando um bom futebol. Devo tudo isso ao Corinthians e as minhas companheiras, sem elas eu não teria consigo. Estou muito feliz por poder desfrutar desse momento. Tentei de todas as formas mostrar o que eu tenho para oferecer para o futebol brasileiro e ainda tenho muito para acrescentar", disse Victória.

Dominante no masculino, o Flamengo também teve seu lugar no pódio entre as mulheres com Larissa, eleita a Craque da Galera, escolhido por votação popular.

Primeira mulher a levantar a taça do Campeonato Brasileiro Feminino, Tatiele Silveira, da Ferroviária, fechou a temporada sendo eleita a melhor técnica. "São dois sonhos realizados em uma mesma oportunidade, de ser a primeira mulher a conquistar o título Brasileiro e receber uma premiação de melhor treinadora da competição. Não tem palavras para descrever, é uma emoção muito grande. Estou representando tantas mulheres que lutam diariamente, muitas treinadoras que têm muita qualidade e que também estão buscando seu lugar no futebol feminino", afirmou a treinadora.