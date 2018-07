Apesar de vitória, Atlético-GO cai na Sul-Americana

Isso porque no seu primeiro jogo oficial fora do País, no Chile, o Atlético-GO levou de 2 a 0. A igualdade em pontos e saldo de gols no confronto de oitavas de final fez a vaga ficar com o time chileno, que fez gol como visitante.

Praticamente fadado ao rebaixamento no Brasileirão, o time goianiense se apoiava na chance de título na Sul-Americana. E, por isso, foi para tudo para cima da Católica. Joilson, ex-São Paulo, abriu o placar aos 14 minutos, após Ricardo Bueno ajeitar para ele.

O segundo gol, aos 35, também teve a participação de Joilson, que cruzou da direita. O goleiro Toselli saiu mal do gol, passou em branco, e Reniê aproveitou a sobra para marcar. Mas o time chileno descontou ainda no primeiro tempo, com Ríos. O gol obrigava o Atlético a fazer mais dois gols.

Logo com cinco minutos da segunda etapa o time da casa começou a ir atrás da meta. Foi quando Joilson, sempre ele, recebeu na área e se jogou. O árbitro apontou pênalti, que Márcio cobrou deslocando o goleiro chileno para fazer 3 a 1. Depois disso, intensa, mas ineficaz pressão dos goianos, que pararam em Toselli.