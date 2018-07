Apesar de vitória, Guto Ferreira avisa que fará testes na Ponte Guto Ferreira se mostrou feliz com a primeira vitória da Ponte Preta no Brasileirão, domingo último, diante do São Paulo, por 1 a 0. Para o comandante ponte-pretano, o resultado, apesar das inúmeras chances criadas e não convertidas, foi justo e ele está contente com o rendimento do time.