Apesar de vitória sobre o Paulista, Kleina reprova atuação do Palmeiras

SÃO PAULO - A vitória sobre o Paulista na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista, só foi comemorada pelo Palmeiras pelos três pontos conquistados, pois nem a torcida nem o técnico Gilson Kleina gostaram da atuação da equipe, que jogou boa parte da partida com dois jogadores a mais. Para o treinador, o jogo deve ser usado como lição.

"Nós caímos numa armadilha de querer pressionar de qualquer maneira, principalmente jogando por dentro", lamentou Kleina. "Nessa vitória temos que tirar lição para os outros jogos. Pelas circunstâncias não poderíamos ter tomado contra-ataque e quase levamos o gol. Temos que trabalhar isso", completou.

O treinador lembra que no jogo anterior do Paulista o Palmeiras também havia jogado com a vantagem numérica: no clássico contra o São Paulo, no último domingo, Lúcio fora expulso. "No último jogo também tivemos um homem a mais, e tínhamos de jogar mais pelos flancos. Contra o Paulista o time deveria ter mais tranquilidade e ter feito mais trocas de passes", falou. "Se tivesse um revés, nem nós iríamos nos perdoar dessa situação. Tivemos jogadores que jogaram abaixo do que vinham rendendo", lamentou.

VALDIVIA

O meia chileno saiu de campo quinta-feira reclamando de dores na panturrilha esquerda e será reavaliado nesta sexta-feira. De acordo com Kleina, a decisão se Valdivia joga domingo contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, pela 12.ª rodada do Paulistão, será do próprio jogador. "Conhecendo ele, vai querer jogar se estiver recuperado", falou o treinador, que destacou: "Ele está num momento muito bom".