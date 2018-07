Apesar de vitória, Zé Roberto cobra atitude da seleção de vôlei

O técnico José Roberto Guimarães não ficou contente com a atitude da seleção brasileira feminina de vôlei na estreia no Grand Prix, nesta quinta-feira, na Arena Carioca 1, no Rio. A equipe venceu a Itália por 3 sets a 1 (23/25, 25/15, 25/15 e 27/25), mas, na opinião dele, passou um sufoco "não admissível" por falta de atitude.

"O tempo inteiro cobrei isso. O time entrou nervoso, tenso. Não podemos passar um perrengue desses. Não é admissível. O que eu cobro não é a parte técnica. O time relaxado, sabendo do seu potencial. O que eu cobro é atitude, só. A postura do time estava muito relaxada contra um time que apertou a gente", reclamou Zé Roberto, após a partida.

Antes do início do Grand Prix, a seleção brasileira só disputou duas partidas amistosas, contra a República Dominicana. A falta de ritmo de jogo é normal, mas, para o treinador, não há desculpa para a postura relaxada.

"Eu não gostei da atitude do meu time. O time estava nervoso no primeiro set, e isso ainda pode soar como desculpa. Mas depois, no quarto set, após ganhar o segundo e terceiro como ganhou, baixou um pouco a guarda. Espírito e atitude neste jogo são componentes muito sérios. Passamos a sofrer no quarto set, o que não precisava ter acontecido."

O treinador não deixou de elogiar a seleção italiana, que estará nos Jogos do Rio. "Já sabia que a Itália ia arriscar. Elas têm um time com atacantes fortes que está com um bom ritmo de jogo", destacou. Nesta sexta, o Brasil pega o Japão, novamente na Arena Carioca 1.