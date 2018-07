Dorival Junior elogia Santos e 'espetáculo' no Maracanã

Após duas vitórias e uma derrota, o técnico Dorival Junior teve seu primeiro empate na volta ao comando do Santos. Neste domingo, com dois tempos bem distintos, o treinador preferiu comemorar a boa segunda etapa, sem deixar de tentar explicar a razão do fraco futebol apresentado nos primeiros 45 minutos.

"O Santos foi valente. No primeiro tempo, inexistiu. No segundo, foi diferente. Adiantou a marcação, acreditou na troca de passes", disse Dorival. "Enfrentamos um adversário de alto nível, com 60 mil pessoas empurrando. Ficaram mais coisas positivas do que negativas", afirmou.

O Maracanã lotado também foi elogiado por Dorival. Para o técnico, Santos e Flamengo proporcionaram ao público presente no estádio um "grande espetáculo". "Estamos vendo grandes jogos no Campeonato Brasileiro, como foi Atlético-MG x São Paulo . É isso que queremos".

Agora o Santos volta para casa onde disputará as duas próximas partidas. Na 17ª rodada a equipe encara o Coritiba na Vila Belmiro. Depois o adversário será o Vasco, também jogando na baixada santista. O time ocupa a 15ª posição, a três pontos do Goiás, primeira equipe na zona de rebaixamento.