Apesar do empate com lanterna, jogadores do Inter destacam superação da equipe

Os jogadores do Internacional evitaram lamentar o empate por 1 a 1 em casa com o Santa Cruz, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devido às circunstâncias da partida, o elenco preferiu destacar a força da equipe, que atuou desde os 40 minutos do primeiro tempo com um a menos por causa da expulsão do volante Eduardo Henrique.

"O empate não vai nos abalar. Tem que ver que conquistamos um ponto. No início queríamos vencer, começamos forte e conseguimos marcar o gol. Mas levamos o empate, tivemos o jogador expulso e isso sempre complica. Ainda tentamos dar o ritmo no segundo tempo, mas com um homem a menos ficou mais difícil. Vamos levantar a cabeça", comentou o lateral-direito Ceará.

O goleiro Danilo Fernandes também seguiu a linha do companheiro de equipe. Na opinião dele, o comportamento do time com um jogador a menos deve dar confiança para os próximos jogos. "Vamos levantar a cabeça e sair dessa, com certeza. O Santa Cruz soube se defender muito bem. Perdemos um jogador e mesmo assim ficamos o segundo tempo inteiro no campo deles", opinou.

Os torcedores não tiveram o mesmo entendimento dos jogadores. Os cerca de 40 mil que estiveram presentes no estádio vaiaram a equipe ao término da partida. Com o resultado, o Internacional caiu para a 16.ª colocação, com 38 pontos, a dois da zona de rebaixamento. Para complicar um pouco mais as coisas, na próxima rodada o time colorado visita o líder Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.