Apesar do empate, Dodi elogia a postura do Fluminense com um jogador a menos

Após o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, nesta quarta-feira à noite no Maracanã, pela sétima rodada, os jogadores do Fluminense deixaram o gramado lamentando o resultado, mas ressaltando o espírito de luta do elenco.

O time carioca saiu na frente do marcador, mas teve Hudson expulso ainda na primeira etapa e não conseguiu segurar o adversário, que atuou com um homem a mais durante boa parte do jogo.

"É difícil jogar com uma menos desde o primeiro tempo, mas a equipe mostrou ser guerreira. Aposto que esse ponto vai fazer diferença lá na frente. Agora é buscar pontos fora de casa", disse o meio-campista Dodi.

O resultado deixa o Fluminense mais distante das primeiras colocações. O time de Odair Hellmann chegou aos 11 pontos. No domingo às 16 horas, o time carioca vai enfrentar o São Paulo no Morumbi.