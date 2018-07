Apesar do empate, Maycon volta a sorrir com boa atuação e gol pelo Corinthians

O empate do Corinthians por 1 a 1 com o Racing, quarta-feira, na Arena Corinthians, fez com que a boa atuação de Maycon acabasse ficando em segundo plano. Apesar do resultado não ter sido o que ele queria, o jogador comemorou o fato de voltar a jogar bem e ser coroado com um gol.

“Sempre importante fazer uma grande partida e eu precisava disso. Nos últimos jogos, eu não estava conseguindo contribuir da melhor forma que eu poderia, então fico contente pela atuação, mas saio triste, como todos do elenco, pelo resultado. Tivemos um grande primeiro e voltamos a ser um time competitivo, de entrega”, contou o volante.

Além do gol, que saiu após boa jogada de Marciel, que cruzou para Maycon desviar de leve e “matar” o goleiro na jogada, o volante ainda teve uma outra oportunidade no segundo tempo, dessa vez de cabeça, e que foi defendida pelo goleiro.

Nos últimos cinco jogos, o Corinthians teve quatro derrotas e, com exceção do primeiro tempo contra o Racing, o time não conseguiu jogar bem. Maycon garante que o time sabe qual o problema e no que está errando, mas mesmo assim não consegue mudar a situação.

“Confiança em nós a gente tem. Não temos dúvida da nossa capacidade. A fase que estamos vivendo, temos que sair rapidamente disso. Nós sabemos no que estamos errando, sabemos os pontos que estão errado e é algo que incomoda a gente. Infelizmente, a gente não consegue acertar”, lamentou.