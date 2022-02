Apesar do empate no Morumbi, Pablo Maia aprova sua atuação no São Paulo

Apesar do empate no Morumbi, sem gols, com a Inter de Limeira, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o volante Pablo Maia aprovou sua atuação na equipe do São Paulo.

"Estou muito feliz (com meu momento), primeiro jogo como titular, no Morumbi, e recebendo esse prêmio (de melhor do jogo)", disse o jovem meio-campista, que não considerou ruim a apresentação da equipe de Rogério Ceni.

"Acho que a gente conseguiu impor nosso jogo, a gente tentou fazer o jogo, mas eles ficaram bem fechados, a gente só não fez o gol por causa de alguns detalhes que faltaram", disse o atleta, substituído por Reinado, aos 21 minutos da etapa final.

O São Paulo vai ter a primeira semana importante do ano. No domingo, enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, e na próxima quinta-feira (dia 24), vai encarar o Campinense, em Campina Grande, Paraíba, pela Copa do Brasil.