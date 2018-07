Apesar do gol contra de Dante, Bayern de Munique estreia com vitória: 3 a 1

MUNIQUE - Candidato a se tornar o novo supertime da Europa, o Bayern de Munique estreou com vitória no Campeonato Alemão, nesta sexta-feira, ao derrotar o Borussia Monchengladbach por 3 a 1. A partida marcou o primeiro triunfo do técnico Josep Guardiola à frente da equipe em jogos oficiais. Antes, o Bayern havia sido superado na decisão da Supercopa da Alemanha, no dia 27 do mês passado.

Grande favorito ao bicampeonato, o Bayern teve mais dificuldade do que esperava para vencer na abertura do campeonato e logo diante de sua torcida. Jogando contra um dos times que não está entre os favoritos, a equipe de Guardiola teve um início fulminante. Abriu o placar aos 12 minutos, quando Robben recebeu lançamento em profundidade e bateu na saída do goleiro.

E aumentou a contagem quatro minutos depois. Após cobrança de falta na área, Mandzukic aproveitou rebote do goleiro e empurrou para as redes. A rápida vantagem criava a expectativa de uma goleada para a torcida. Mas não foi o que aconteceu. Antes do intervalo, o Monchengladbach diminuiu o placar com uma ajuda de Dante. O brasileiro tentou desviar cruzamento da esquerda e acabou completando contra o próprio gol.

No segundo tempo, o ritmo da partida caiu. E o Bayern sacramentou a vitória de forma inusitada, com uma ajuda inesperada de Domínguez. Aos 21, ele acertou a mão na bola quando Thomas Müller tentava finalizar dentro da área: pênalti. Na cobrança, o atacante do Bayern parou na defesa do goleiro Ter Stegen.

Mas, no rebote, o mesmo Domínguez tocou a mão na bola novamente. E mais uma vez o árbitro assinalou a penalidade. Desta vez, Müller deu lugar a Alaba, que não perdoou e anotou o terceiro dos anfitriões, aos 23 minutos do segundo tempo. Nos minutos finais, Müller foi substituído pelo brasileiro Rafinha.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique voltará a campo em jogo contra o Eintracht Frankfurt, fora de casa, no sábado que vem. Já o Borussia Mönchengladbach vai receber o Hannover, no mesmo dia.