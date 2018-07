Apesar do jejum, Tite mostra confiança em Liedson

SÃO PAULO - O atacante Liedson não marca um gol desde o final de novembro, quando garantiu a vitória do Corinthians sobre o Figueirense na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do longo jejum, ele conta com o apoio do técnico Tite, que o manteve como titular do time no jogo desta quarta-feira, contra o Cruz Azul, no Pacaembu, pela Copa Libertadores, e mostrou sua confiança no jogador.

"Ele está incomodado, como tem que estar", afirmou Tite, ressaltando que Liedson não está enfrentando nenhum problema físico ou tático, o que faz com que o jejum de gols seja encarado como algo momentâneo, que uma hora vai acabar. "Ele está muito consciente e muito lúcido, já passou por situações dessa forma. Está fazendo um trabalho específico", completou o treinador.

Além de confirmar Liedson como titular, Tite manteve a mesma escalação dos últimos jogos do Corinthians. Assim, o volante Edenílson segue jogando improvisado na lateral direita. Titular da posição, Alessandro já está recuperado de contusão, mas não ficará nem como opção no banco de reservas nesta quarta-feira porque ainda precisa recuperar a melhor forma física.

Explicando que o que vale para definir a escalação corintiana é o momento vivido por cada jogador e as oportunidades aproveitadas por eles, Tite também resolveu manter Jorge Henrique no ataque titular, deixando Emerson no banco. "Não acredito em grupo acomodado, a busca é pela qualificação profissional", justificou o treinador do Corinthians.

Assim, a escalação do Corinthians para enfrentar o Cruz Azul na noite desta quarta-feira, em busca da liderança do Grupo 6 da Libertadores, será a seguinte: Julio Cesar; Edenílson, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Danilo; Jorge Henrique e Liedson.